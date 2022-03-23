Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günler hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin konuştu. Akşener açıklamasında, “Ben, neden köprü yaptınız demiyorum. Ben, Hong Kong’la Çin’i bağlayan köprünün, kilometre maliyeti, 360 milyon dolarken, Bay Kriz’in yaptırdığı köprünün, kilometre maliyeti, neden 900 milyon dolar, diyorum… Ben, neden yol yaptınız demiyorum. Ben, neden bir liralık işi, beş liraya yapıyorsunuz diyorum. Ben, milletimizin alın teriyle, fedakarlıklarla doldurduğu hazineyi neden müteahhitlerinize peşkeş çekiyorsunuz diyorum” ifadelerini kullandı.

KARAİSMAİLOĞLU’NDAN AKŞENER’E YANIT

Hong Kong–Zhuhai–Macau ile 1915 Çanakkale Köprüsünü karşılaştıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Karaismailoğlu, “Sn. Meral Akşener, Karşılaştırdığınız iki proje. Birisi Dünya’nın en uzun asma köprüsü, diğeri 4 sene önce biten viyadük-köprü-tünel sistemi. Hesabınız da yanlış; Bizim km maliyetimiz 418 M $, onlarınki 340 M $” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü’ne akın etti: Köprü bizi çok onurlandırdı Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün araç geçişlerine açılmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu.