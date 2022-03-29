Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Mirziyoyev tarafından karşılandı. Gerçekleştirilecek konsey toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 günlük ziyareti çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor.

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