Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 ülkenin katılımıyla Slovenya'da gerçekleşen Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı. Şentop, konuşmasında tarihin akışının hızlandığı, zor ve stratejik kararların verilmesini gerektiren, çok önemli bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Ukrayna'da yaşanan krizin, savaşın bölgeyi, Avrupa'yı, bütün dünyayı tehdit ettiğini kaydeden TBMM Başkanı şu ifadeleri kullandı: Bir taraftan, uluslararası hukukun çiğnenmesi, ülkelerin egemenlik haklarının ve toprak bütünlüklerinin yok sayılması, diğer taraftan insanların öldürülmesi, yerlerinden edilmesi, hepimizi büyük bir insani krizle karşı karşıya bıraktı. Başta gıda ve enerji alanlarında olmak üzere, birçok alanda büyük bir ekonomik krizin de bizi beklediğini belirtmek isterim. Bu kriz önlenebilir miydi? Elbette önlenebilirdi.

KRİZ ÖNLENEBİLİRDİ

Son çeyrek yüzyılda, rehavete, stratejik körlüğe, çıkar ve basit hesapları öne almak yerine, uluslararası hukuku, gerçek manada adaleti, dünya barışını koruyacak stratejik yaklaşımları ve dünyanın yeni gerçekleriyle uyumlu uluslararası kurumsallaşmaları hedefleseydik bugünleri yaşamazdık. Eğer Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, daha önceleri orta ve güney Amerika'da uluslararası hukuk, insan hakları, demokrasiler ilkesel olarak savunulsaydı bugün Ukrayna'daki kriz ortaya çıkmazdı. Eğer 2008'de Gürcistan'da meydana gelen kriz karşısında kararlı ve etkili adımlar atılabilseydi, 2014'te Kırım konusunda kararlı ve etkili bir duruş sergilenseydi bugünkü tablo ile karşılaşmazdık.

AB KÜÇÜK ÜLKELERİN BASİT KAPRİSLERİNE REHİN

Şentop, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: Avrupa Birliği stratejik düşünme, önemli olanı görebilme, geleceği öngörebilme konusunda zaafiyet içerisinde. Üstelik, İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla beraber, siyasi ve stratejik boyutu zayıflayan, güçlü ve kapsayıcı gelecek perspektifleri yerine birkaç küçük ülkenin basit kaprislerine rehin kalan, Türkiye gibi, Ukrayna gibi büyük ve jeo-stratejik önemi ve ağırlığı olan ülkeleri birliğe dahil etmeyi beceremeyen bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız.

“SİYASİ MAGAZİN, SİYASİ GEVEZELİK”

Dün ve bugün, buradaki bütün üye ülkeler Ukrayna ile alakalı konuştu, görüş belirtti; ama bu sözlerin, savaşı durdurmaya, insani dramı sonlandırmaya bir faydası var mı? Yok. Zelensky'yi video konferans yoluyla parlamento oturumlarına bağlıyorsunuz. Çok çok takdir ediyorsunuz. Bir faydası var mı? Yok. Bunların bir faydası olacağına Ukrayna da ve Zelensky de inanmıyor zaten. Siyasi magazin. Siyasi gevezelik.

İSTANBUL’DAKİ BARIŞ MÜZAKARESİ

İstanbul'da, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleştirilen toplantıya değinene TBMM Başkanı şunları vurguladı:Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın aylarca süren yoğun diplomasi trafiği sonuç vermeye başladı. Hem Ukrayna'nın, hem de Rusya'nın dürüstlüğüne ve adaletine güvendiği bir ülke olarak Türkiye arabuluculuk misyonunu yerine getiriyor. Zelensky, Rusya ile yapacağı görüşmeler için Türkiye'yi adres gösteriyordu. Bunu Rusya da kabul etti. Ve bugün Ukrayna ve Rusya arasında üst düzey görüşmeler İstanbul'da başladı. Bununla da kalmıyor. Zelensky yapılacak olan bir anlaşmada, buradaki üye ülkelerden birini değil, Türkiye'yi barışın garantörü olarak görmek istiyor.

TÜRKİYE’YE AYAR VERMEYE ÇALIŞILIYOR

Burada, Slovenya'da, AB üyesi ülkeler parlamento başkanları toplantısında, Ukrayna'da büyük bir savaş ve büyük bir kriz varken, büyük bir insani dram yaşanırken, büyük bir ateş, büyük bir göç dalgası Avrupa'nın kapısına gelmişken burada ne yapıyorsunuz? Bizzat kendinizin davet ettiği, toplantınızın misafiri, Türkiye'ye, Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verilmeye çalışılıyor. Türkiye'ye, haksız, insafsız, güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışılıyor. Avrupa'nın bugününe, yarınına, bir kibrit çöpü kadar faydası olmayan birkaç küçük ülkenin kaprislerine esir olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Avrupa'nın, bölgemizin gelecek perspektiflerini bir kaç küçük ülkenin basit hesaplarına ipotek veriyorsunuz.

AKDENİZ'İ MEZARLIĞA ÇEVİRDİNİZ

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: Başımızı ellerimizin arasına alıp, ciddiyetle düşünme zamanıdır. Kendimizi kandırmayalım. Avrupa'nın ortasında bir savaşı, bir soykırımı engelleyemedik. Bosna'da. Ukrayna'da gerginliği, savaşı engelleyemedik. Savaş Avrupa'nın kapısında. Afrika'dan, Orta-Doğu'dan gelen deri rengi ve kültürü sizden farklı insanları göçmen olarak topraklarınıza sokmamak için botları batırdınız, geri itme ile insanları ölüme terk ettiniz, Akdeniz'i göçmen mezarlığına çevirdiniz. Şimdi daha büyük bir göç dalgası kapınızda. Siyaset gerçeklikler üzerine kurulur. Eğer gerçeklerden kopar, zihninizdeki asılsız varsayımlar, kurgular, önyargılar üzerine siyaset kurarsanız, o zaman etkisiz olursunuz; büyük siyasi oyundan düşersiniz.

“KÜÇÜK İŞLERLE VE KÜÇÜK HESAPLARLA İŞİMİZ YOK”

Bugün olduğu gibi güvenilir olmaktan çıkarsınız. Yeni arayışlara bölgeyi ve dünyayı mecbur edersiniz. Nitekim, İngiltere- ABD ekseninde, başka bir stratejik alanın oluşturulmaya başlandığını Ukrayna kriziyle beraber müşahade ediyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Küçük işlerle ve küçük hesaplarla işimiz yok. Türkiye bugünkü güç ve itibarını AB üyesi olarak kazanmış değildir. Arslanların, esasen, sürü ile gezmeye ihtiyacı yoktur. Önyargısız, çifte standartsız, Türkiye'nin, Avrupa'nın, bölgemizin ve dünyanın gerçeklerine uygun akılcı yaklaşımlarla AB üyelik sürecinin geliştirilebileceğine inanıyoruz.

KIBRIS KONUSU HUKUKEN AÇIKTIR

Yunanistan Meclis Başkanı’nın konuşmasına cevap veren Şentop şunları söyledi: Avrupa'nın ve AB'nin geleceği Türkiye ile beraberdir. Yunanistan Meclis Başkanı konuşmasında provokatif bir yaklaşımla Türkiye'ye saldırdı. Bu Yunan politikacıların yerleşik bir adedidir. Milli kimlikler, güçlü bir tarih ve öz değerler üzerine kurulur. Karşıtlık üzerinden milli kimlik inşası zayıftır, sürdürülebilir olamaz. Kıbrıs konusu hukuken çok açıktır. Bir hukuk profesörü olarak bu konuyu saatlerce konuşabilirim, tartışabilirim.

KIBRIS SORUNU

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile beraber Kıbrıs'ta garantör ülkedir. 1959 Zürih ve Londra Anlaşmalarına göre Yunanistan, Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak için 1962'den 1974'e kadar Türkleri katletti. 1974'te Yunanistan'dan adaya giden Enonisçi subaylar, Türklere soykırım başlattılar. Türkiye de 1959 anlaşmasından kaynaklanan yetkilerini ve hakkını kullanarak müdahalede bulundu ve barışı sağladı. 1974'ten beri adada kan dökülmüyor.

“TÜRKİYE DAİMA İYİ NİYETLİDİR”

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hasımmane tutumu, uluslararası anlaşmalara uymamayı ilke haline getirmesine rağmen Türkiye 1980 yılında Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüne izin vermiştir, veto yetkisini kullanmamıştır. Niye, çünkü Türkiye daima iyi niyetlidir. Türkiye büyük ülkedir.

Şentop'tan AB açıklaması: Yunanistan ve GKRY, Türkiye aleyhine blokaj uyguluyor TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin üyeliği engellemek adına Türkiye aleyhine bir blokaj oluşturmaya çalışıtıklarını belirterek, Avrupa'nın geleceğinin ancak Türkiye ile beraber mümkün olabilileceğini söyledi.