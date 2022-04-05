Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında MKYK üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların taleplerini iletecek, sahadaki durumla ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Meclis çalışmalarının gündeme gelmesi ve sunumların yapılması bekleniyor. Toplantıya ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, iftarda İstanbul’un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ailesinin misafiri oldu. Erdoğan çifti, üç çocuk sahibi aileyle birlikte oruçlarını açtı, ardından da çay eşliğinde sohbet edip bebeği sevdi

VEKİLLERLE KÜLLİYE’DE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleriyle iftarda buluşacak. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilecek programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis gündemi ve devam eden yasa çalışmalarıyla ilgili vekillerle istişarelerde bulunacağı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü öğretmenlerle, cumartesi günü ise İstanbul’da polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile iftar yapacak. Programa katılanlar; talep, istek ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programlarda, gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın sofrasında iftar açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte iftarını Ümraniye'de yaşayan Kılıçaslan ailesiyle açtı.