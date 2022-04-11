Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlamış durumda. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantıda Rusya Ukrayna savaşındaki son durumdan ekonomiye, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinden emekli bayram ikramiyesine kadar birçok konu ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna krizinde taraflar arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYATLARA TEDBİRLER MASADA

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. 1 Nisan'da yapılan KDV indirimi etiketlere yansıdı ancak vatandaşlar bu indirimin yansımadığınd an şikayetçi. Bu şikayetler üzerine gelinen başlatılan denetimlerde alınan sonuçlarda kabinenin gündeminde olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Kabine toplantısının şüphesiz en çok bekleyenlerden biri de emekliler. Toplantıda "emeklilere bayram ikramiyesi yapılacak mı ?" sorusuna ilişkin çıkacak karar dört gözle bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Yarınki kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Millete Sesleniş' konuşması ile Kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

Kabine toplantısı sonrası kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan''ın Kabine toplantısı sonrasında Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanıyla görüşeceği toplantıda emekli ve memur maaşlarıyla birlikte AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacağı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yarın yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.