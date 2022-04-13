Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son üç senede toplam 78 uzmanlık eğitim programı düzenlenirken, bu programlardan 1.274 Özbek personeli istifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğünün yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığı da bugüne kadar 164 Özbek personele eğitim verdi. Ayrıca, bu yıl Özbekistan İçişleri Bakanlığına 86 dalda, Ulusal Muhafızlar personeline 75 dalda uzmanlık kursu verilmesini planlıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından bugüne kadar 75 farklı yabancı ülke polis teşkilatına yönelik olarak 2 bin 140 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi, toplamda 35 bin 308 personele eğitim verildi.

Yabancı ülke polislerine verilen eğitimler arasında; temel atış eğitimi, polis müdahale yöntem ve teknikleri temel eğitimi, acil müdahale şüpheli kişi ve araç durdurma, intihar saldırılarının tespiti ve kanun uygulayıcıları için nefret suçlarına karşı bilgilendirme semineri buluyor.

Öte yandan Özbekistan ile askeri tecrübelerini paylaşan Türkiye, ihtiyaç hâlinde envanterdeki sistemler ve platformların bakım ve modernizasyonu konusunda da iş birliği yapıyor.

Emniyet’te yeni dönem: Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu Cumhurbaşkanlığı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.