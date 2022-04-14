Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama Kurtarma alanında kurulan Kurum ve Kuruluşların akreditasyon törenine katıldı. İçişleri Bakanı Soylu program sonunda basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevaplandırdı. HDP'li Semra Güzel'e ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "“Böyle bir kişiyi TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur” ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Belediyeler için gelen şikayet ve ihbarların olduğunu belirten Soylu, “Bize kanuna uygun olmayan ve vatandaşımızın da şikayet ettiği, kamunun tespit ettiği yüzlerce şikayet geldi. Bizim görevimiz teftiş kurulunun, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün gelen haber ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Belediyeler ile ilgili ve valilikler ile alakalı ve ilgili kurumlar ile alakalı bu tür gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği elbette gerçeklik ile ilgili olup olmadığına yöneliktir. Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE İÇİN GECİKMİŞ BİR SORU, GECİKMİŞ BİR KARARDIR”

HDP’li Semra Güzel’in yakalanmasına ilişkin gelişmeler hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, “Her şey ortada. Terör ile bağı olan bir kişinin TBMM’de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Semra Güzel mazeretsiz beş oturuma katılmazsa gerekeni yapacağız AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hakkında yakalamak kararı çıkartılan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin, “İlgili milletvekili iç tüzük çerçevesinde beş birleşime katılmadığı tespiti halinde iç tüzük ve Anayasa’nın mazeretsiz şekilde katılmama durumu tespit edildikten sonra gereğini yapacağız” dedi.

Yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel’in nerede olduğu ortaya çıktı! PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Adresinde bulunamayan HDP’li ismin nerede olduğu merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Güzel’in dokunulmazlık dosyasının Meclis’te tartışıldığı sırada Suriye’ye kaçtığı iddia edildi.

HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Bakan Bozdağ'dan açıklama PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra vekilliği düşürülen HDP’li Semra Güzel kayıp... Adalet Bakanı Bozdağ “Yurt dışına çıkışı gözükmüyor, ancak gayriresmî yollardan kaçmış olabilir” dedi.

Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı.

Bakanlık tüm illere gönderdi: HDP'li Güzel yakalama kararı Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.