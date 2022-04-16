Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta CHP üyesi Mehmet Bilgili, sosyal medya hesabından “Bir iftar yemeği de böyle bitti” notuyla CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal’ın da yer aldığı alkol sofrasının fotoğrafını paylaştı. Tepkiler üzerine Bilgili, fotoğrafı kaldırdı. İlçe Başkanı Sarıal da “fotoğraf eski” diyerek kendisini savundu. Saygısız CHP’linin disiplin kuruluna sevk edileceği öğrenildi.

Benzer bir rezalet de geçen hafta Edirne’de yaşanmıştı. CHP’li Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, rakı masasından “Bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz” şeklinde videolu paylaşımında bulunmuştu. Skandal büyük tepki çekmişti. Malatya’da da CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kur’ân-ı kerim mealiyle üzülüyormuş taklidi yaparak dalga geçmiş, tepkiler üzerine videoyu apar topar silmişti.

CHP'li üyenin alkollü iftar fotoğrafı ortalığı karıştırdı, parti ceza kesti Zonguldak'ta CHP'li üye Mehmet Bilgili, "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'in de yer aldığı alkol sofrasının fotoğrafını paylaştı. Tepkiler üzerine fotoğrafın eski tarihli olduğu ve yanlışlıkla paylaşıldığı açıklaması yapıldı. Fotoğraf sosyal medya hesabından kaldırılırken Bilgili'nin disiplin kuruluna sevk edileceği öğrenildi.