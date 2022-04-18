Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece saatlerinde karadan ve havadan operasyon başlattı. Başarıyla sürdürülen 'Pençe Kilit Operasyonu'ndan ilk görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

HEDEFLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDI

Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

Hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişlerine yer verilen görüntülerde Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlar da bulundu.

Videoda terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin çok sayıda görüntü de fark edildi.

Pençe Kilit Operasyonu başladı! Mehmetçik karadan sızdı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nun başlatıldığını açıkladı.

Bakan Akar: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde yeni bir harekat başlattı. Hem karadan hem havadan başlatılan "Pençe-Kilit Operasyonu"yla ilgili son durumu aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin, “Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.