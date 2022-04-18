Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı.

Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.

Harekat Merkezi’nde Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

'HEDEFLERİN TAMAMI ELE GEÇİRİLMİŞTİR'

Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatıldığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

“Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.

ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz.”

'TEMEL HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ'

Bakan Akar “Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir.

Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. “

Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Pençe Kilit Operasyonu’nda görev alan personele başarılar diledi.

PİLOTLARA TELSİZDEN SESLENDİ

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Akar, "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu" şeklinde konuştu.

MSB: TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise operasyon öncesinde terör örgütüne ait hedeflerin hava harekatı ile ateş altına alındığı, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedeflerin yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurlarının karadan sızdığı ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'SADECE TERÖRİSTLER HEDEF ALINMAKTADIR'

"Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekat sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan 'Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada 19 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır."

Açıklamada, "Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız" denildi.

Teröristlerin inlerine böyle girildi: 'Pençe Kilit Operasyonu'ndan nefes kesen görüntüler Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için operasyona başladı. Milli Savunma Bakanlığı, başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Pençe Kilit Operasyonu başladı! Mehmetçik karadan sızdı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nun başlatıldığını açıkladı.

Pençe-Kilit operasyonu neden önemli? Uzmanlar yorumladı: 40 yıllık sorun çözülüyor Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki PKK unsurlarını yok etmek için darbe üstüne darbe vuruyor. Peşmergenin de katıldığı bu operasyon ne anlama geliyor? Hangi açıdan önemli? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ile İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin kritik yorumlarda bulundu.