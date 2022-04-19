Türkiye Gazetesi

Kayseri Valiliği’nin yaptığı açıklamada Irak’ın Kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın mayına basarak şehit olduğu belirtildi.

Valilik tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Irak'ın Kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı kapsamında 1991 Kayseri/Kocasinan doğumlu Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Mu.Ütğm. Ömer Delibaş Hava Hücum Harekâtı sonrası BTÖ mensuplarınca yerleştirilen mayına basarak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur"

En acı müjde! Terhisine 20 gün kala şehit olmuştu... Terhisine 20 gün kala PKK'lı teröristlerce askeri konvoya açılan ateş sonucu şehit düşen Denizlili Jandarma Er Ömer Yankayış’ın acılı annesi, 16 yıl sona gelen müjdeli haberi oğlu ve kocasının kabirlerine götürdü. Şehit anasının “Ömer’im katilini öldürmüşler sen rahat uyu. Ali’m oğlumun katili vurulmuş, sana müjde vermeye geldim. Rahat uyuyun beraber” dedi.

24 yaşındaki Uzman çavuş 2 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Tekirdağ'da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Uğur Alperen, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.