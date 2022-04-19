Türkiye Gazetesi

Yunan’ın zulmüne uğrayan göçmenler göçmenlerin arasındaki tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi annesinden aldığı ödünç altınları Yunan askerlerin zorla aldığını söyledi. Gazetecilerin bot ve yiyecek verdiği Sara jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürüldü. Yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılanan Sara geri gönderme merkezine teslim edildi.

ÜZERLERİNE KÖPEK SALDILAR

Üzerlerine köpekleri saldıklarını söyleyen Sara Hadidi, ”Kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benim de altınlarımı, giysilerimi yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah’tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi” dedi.

“ZALİM YUNAN HER ŞEYİMİZİ ALDI”

Türk askerlerinin her zaman kendilerine yardım ettiği için minnettar olduğunu belirten Havad Cesim, “Yunan askeri bizi yakalayıp çanta, telefon, para neyimiz varsa hepsini aldı. Türk askeri ise bu olay sonunda bize yiyecek, içecek, giyecek ve araba dahil olmak üzere her türlü ihtiyacımızda destek oldu. Üstüne dikkatli olmamız için bizi uyardı. Yardımlarını esirgemediler” diye konuştu.

“TÜRK ASKERLERİNE MİNNETTARIZ”

Yunan güçlerinin kendilerini soyduğunu söyleyen Ali Hayzin ise, “Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı, bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandılar. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul’a döneceğiz“ ifadelerini kullandı.

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