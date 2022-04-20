Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, dün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüşmüştü.

'TÜRKİYE OLARAK ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İstanbul'dak zirveye değinerek "Bu görüşmenin ardından müzakere heyetleri İstanbul’da bir araya geldi. İki tarafında ifade ettiği gibi bu görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedildi. Fakat ne yazık ki Bucha ve diğer bölgelerde gelen görüntüler nispeten pozitif olan atmosfere zarar verdi. Fakat biz umutluyuz ve olumluyuz. Aynı zamanda gerçekçiyiz farklı sorunlar var” demişti.

Türkiye’nin iki ülke arasındaki arabuluculuk gayretlerinin devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız” demişti.

Bakan Çavuşoğlu: Akdeniz gazı KKTC'den geçecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz gazı için en önemli güzergâh Türkiye. Hat, bize gelmek için KKTC’den geçmeli. Gaza ihtiyacı olan AB, Rumları ikna etmeli” dedi.

Bakan Çavuşoğlu müzakere sürecini değerlendirdi: Zorluklara rağmen ateşkes ihtimali var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İki ülkenin basına yansıttığı olumsuz hava ile Türkiye'ye söyledikleri arasında farklar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Temkinli iyimserliğimiz devam ediyor. Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ihtimali var" dedi.