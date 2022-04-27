Türkiye Gazetesi

Resmi rakamlara göre Türkiye’de “geçici koruma” altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 769 bin. Son dönemlerde siyasette sığınmacı tartışması ile gündeme gelen mültecilerle ilgili Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi’nin yaptığı son araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmada Suriyelilere "Türkiye'den ayrılır mısınız, Suriye'ye geri döner misiniz? Dönerseniz neden ve dönmezseniz neden?" gibi sorular soruldu. Araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya koyuldu. Türkiye’de yaşama süresi uzadıkça “Suriye’ye dönerim” diyenlerin sayısında ciddi bir düşüş görüldü. 2017’de Suriye’ye dönmem diyenlerin yüzde 17 iken bu oran 2019 yılına gelindiğinde 52’ye 2020’de ise yüzde 78’e kadar çıktı.

SURİYELİLERİN YÜZDE 30’U TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYOR

Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi’nin araştırmasına göre “Ülkeme dönmem” diyen Suriyelilere yöneltilen “Neden Suriye'ye dönmek istemiyorsunuz?” sorusuna yüzde 70'i Suriye'nin güvenli olmadığını söylerken, yüzde 30'luk bir kesimin TC vatandaşlığı almak istediğini söylediği görüldü. Suriyelilerden bazıları savaş nedeniyle ülkesine geri dönmek istemezken, bir kesim de Suriye'nin ekonomisinin kötü olduğuna vurgu yaparken, ülkesinde kendine ait bir şey kalmadığını ifade ederek "Suriye'ye dönmem" diyenler oldu.

Hedef 1,5 milyon Suriyelinin dönüşü Türkiye, 15-20 ay içinde terörden arındırdığı bölgelerle birlikte Esad tarafında şartları olgunlaştırarak 1,5 milyon mültecinin ülkesine dönmesini amaçlıyor.