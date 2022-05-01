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MSB duyurdu: Pençe Kilit operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
01.05.2022 - 08:18 | Son Güncelleme: 01.05.2022 - 08:19
Türkiye Gazetesi
MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur."
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
855036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/855036.aspx
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