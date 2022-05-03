Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana örgüt mensubu sayısı 28'e yükseldi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçtı. Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2021 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2021 yılında terör örgütüne katıldığı belirtilirken Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 28'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-5 operasyonunda yaralanan asker şehit oldu İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün tedavi gördüğü hastaneden şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.