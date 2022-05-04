Türkiye Gazetesi

mhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

BAYRAMIN İLK İKİ GÜNÜNDE ART ARDA GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 milyon Suriyeli'nin dönüşümü için yeni proje Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde, 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.

Liderlerle tek tek görüştü: Erdoğan'dan bayram diplomasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.