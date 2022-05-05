Türkiye Gazetesi

Irak'taki yerel medyada yer alan haberlere göre Duhok şehrinin Amedi ilçesine bağlı Kani Masi kasabasında PKK'nın yerleştirdiği mayın 2 Danimarkalı bisikletçinin bölgeden geçişi sırasında patladı. Bisikletçilerden biri kurtulurken diğeri yaralandı. Hastaneye kaldırılan Danimarkalı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin her iki ülkeden de henüz bir açıklama gelmedi.

PKK’ya ağır darbe: 200 kilogram TNT ele geçirildi Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait olduğu öğrenilen 200 kilogram TNT, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri tarafından ele geçirildi.

MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi MSB:"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: PKK'ya ait 81 mağara ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiğini ve 369 el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.