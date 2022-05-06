Türkiye Gazetesi

Basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'a ilişkin sorulara yönelik de konuştu. Çataklı, bugün bakanlık binası önüne giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu. Çataklı, "Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız." dedi.

"İDDİALARINI KANITLASIN"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Özdağ'ın açıklamaları soruldu. Çataklı,"İddiasını ispatlamakla mükelleftir. hakimler savcılar yerlerinde. Yalanları ve provokasyonları bugüne kadar olduğu gibi engelleyeceğiz ve çözeceğiz. Piyonları bugüne kadar muhatap almadık. Türkiye dirayetli politikalarıyla cevap vermiştir ve vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bahçeli'den Özdağ'a tepki: Bu pis bir kumpas, beyhude bir çırpınıştır Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığına girmeye çalışmasına tepki gösterdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası, 'Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bakan Soylu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur" dedi.