Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uzaktan su sayaçlarını okuyacak teknolojik uygulamanın haziran ayından itibaren başlayacağını duyurdu. İSKİ’nin pilot bölgelerde başlayacağı uygulama ile sayaçlara kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşılacak. Su aboneleri için başlatılan uygulama ile fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kaldırılacağı açıklanırken doğal gaz sayaçlarında da uygulamanın başlanacağı aktarıldı.

TOKİ KONUTLARI PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

AKILLI SAYAÇ ALTYAPISINA GEÇİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti. Mermutlu, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz."

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