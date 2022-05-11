Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yaşayan vatandaşlara uayri geldi. Söz konusu bölgelerde bugün kuvvetli sağanak beklendiği öğrenildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

MGM'den yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı! Uzman isim Marmara için tarih verdi, sağanak geliyor Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağışlar için bölge bölge uyarırken, hafta sonu Marmara'da da sağanak görülme ihtimali olduğunu açıkladı.

Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sağanak etkili olacak (8 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji 8 Mayıs 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bugün özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde ise yurt genelinde özellikle doğu kesimlerde sağanağın devam edeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden 4 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji 7 mayıs 2022 günü açıklanan verilerde 4 bölgeye sağanak uyarısında bulunarak; "İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor." paylaşımında bulundu.