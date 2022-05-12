Türkiye Gazetesi

Seçimin yaklaşmasıyla muhalefet tarafından baş tartışma konusu haline getirilen göçmen konusu iyice alevlenmiş durumda. En son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2053 yılında Türkiye’nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacağını iddia etmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sık sık Suriyelileri ülkelerine geri döndüreceğini iddia ediyor. Öte yandan sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerde bu tartışmaları alevlendirmiş durumda. TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katılan Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, göçmenlerle ilgili sıkça sorulan tüm soruları tek tek cevapladı.

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN RAKAMLARINDA SON DURUM

Gökçe Ok, açıklamalarına hukuka göre bir kişi yerinden edildikten sonra ikinci bir ülkeden korunma talep etmesini kimsenin engelleyemeyeceğini belirterek başladı. Göçmenlerin statüsü uluslararası korumada olduğunu belirten Ok, Türkiye’deki göçmen rakamlarını şöyle açıkladı:

“Türkiye’de 192 farklı ülkeden 1 milyon 414 bin 776 kişi ikametli göçmendir. Ayrıca 2011 Suriye savaşından sonra gelen Suriyeli sığınmacılara bir statü verdik. Uluslararası koruma statüsünün altında bir başlık. Bu da geçici korumadır. Kimlikleri vardır ve kayıt altındadırlar. Bunları sayısı 3 milyon 762 bin 889. Ayrıca uluslararası koruma isteyen insanların sayısı da 320 bin 68 kişi. Bu geçici durumdur. Öyle olmasa herkese mülteci statüsünde olurdu. O zaman demografi değişir, diye korkular olabilirdi.”

Suriyelileri geri gönderme çalışmalarının devam ettiğini belirten Ok, “Şu anda 1 milyon Suriyeliyi geri döndürmek için bir çalışmamız var. Tüm çabalarımız geri dönmeleri. Türkiye’de 192 ülkeden 5 milyon 497 bin 733 kişi bulunmakta. Bunlar geçici statüsünde. Bunların parmak izleri, fotoğraflar hatta bazılarının korneası kayıtlıdır” diye konuştu.

Geçici koruma altında olan Suriyelilerin çalışma hakkı olduğunu kaydeden Ok, “Çalışmasalar onlar için büyük sıkıntı. Burada Türkiye’nin konuşması gereken nokta bu insanları ucuz iş gücü olarak görüp görmeme meselesidir. Suriyelilerin, kendi çocuklarımızın çalışmak istemediği tarım, hayvancılık, inşaat gibi hizmet sektörlerinde çalıştığını ve katma değer ürettiklerini görüyoruz. Çadır kentlerde sadece 50 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlar da dezavantajlı guruplar” dedi.

‘35 MİLYON SURİYELİ OLACAK’ İDDİALARINA CEVAP

Suriyelilerin Hatay gibi illerde belediye başkanı olabileceği ve 2053’te 35 milyon Suriyelinin olacağına dair iddiaları cevaplayan Ok, şunları söyledi: “Suriyelilerin belediye başkanı olması için Türk vatandaşı olması gerekiyor. 35 milyon Suriyeli olup olmayacağı doğum oranlarına bağlı. 25 ile 35 yaş aralığında Suriyelilerin yüzde 27’si çocuk dünyaya getirmek istemiyor. Böyle bir şeyin matematiği, pratiği ve sosyolojisi vardır. Bunlar tamamen vatandaşların huzurunu bozmak için yapılan akıl oyunlarıdır. Sosyolojiye gözyaşı döktürmek, algı ve operasyon yapmak yerine devletine güvenen bir yaklaşım olmalı” dedi.

Sınırlarda 10 binlerce Mehmetçiğin beklediğini belirten Ok, pek çok kurum ve devlet görevlisinin bu işle ilgilendiğini belirterek “Bir şeyi iddia ederken milyonlarında hukukunu gözetmek gerekiyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Türkiye’deki Suriyeli rakamlarını açıklayan Ok, şu bilgileri verdi:

“2011 yılından bugüne kadar Türkiye’de 3 milyon 762 bin 889 Suriyeli var. 200 bin 950’sine vatandaşlık verilmiş. Bunları 87 bini reşit değil yani seçme ve seçilme hakkına sahip değil. Geri kalan rakamın ise seçimde siyasi tercih yapıp yapmayacağı ile ilgili net bir şey yok. Kanunlarımıza göre burada doğan vatandaş olmuyor. Vatandaşlık Türk soyundan olmaya bağlı. Burada doğan çocuklar reşit olduklarında seçme seçilme hakları olmayacak. 78 ilde Suriyeli var, vatandaşlık verilen 110 bin Suriyeli oy kullanabiliyor. Hangi ve nerde seçimi etkileyebilir? Bunlar algı.”

'MUHALEFET SURİYELİLERİ GÖNDEREMEZ!'

Suriye’de şartları görmeden ahkam kesmenin doğru olmadığını kaydeden Ok, “Suriye’deki şartlar uygun hale gelmeden sığınmacıları oraya itmemiz ve geriye göndermemiz düşünülemez. Zaten uluslararası hukuka da uygun değil. Ölüme mi itelim?” dedi. Muhalefetin iktidara geldiğinde göçmenleri göndereceğine dair iddialarını değerlendiren OK, şunları söyledi:

“Bir taşı bile kıpırdatamazlar. Boş algıdır. Uluslararası hukuk, sığınmış insanları geri göndertmiyor. Bunun için kişinin gönüllü rızası gerekiyor. Kişiyi gönüllendireceksiniz, kabulünü ve orada yaşama standartlarını sağlayacaksınız.”

SURİYELİLERİN SUÇ İŞLEME ORANI

2017’den beri sığınmacı almadıklarını hatırlatan Ok, suç işleyen sığınmacıların Türkiye’de hapis cezasını çektiğini ve sonrasında sınır dışı edildiğini söyledi. Suç işleme oranlarını açıklayan Ok, “TC vatandaşların yıllık suç işleme sekansı yüzde 2,5-3 arası. Suriyelilerin ise 1,1 ile 1,5 arası. Bu rakamın içine mağdurlar da dahil” dedi.

SURİYELİLERE PARA VERİLİYOR MU?

“Suriyeliler devletten para alıyor mu?” sorusunu cevaplayan Ok, şunları söyledi:

“Alanlar var ancak bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Çalışamayan, engelli ya da yaşlı olan 1.8 milyon Suriyeliye, Birleşmiş Milletlerin sağladığı fondan Kızılay aracılığıyla bürüt 155 lira veriyoruz. Hazineden ve vatandaşın cebinden çıkmıyor. Hatta bu para Türkiye ekonomisine giriyor.”