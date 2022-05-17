Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın tartışıldığı bir dönemde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kabaktepe, “Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40’ın üzerinde dava açmış. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız.” dedi.

Osman Nuri Kabaktepe konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Kaftancıoğlu’na verilen cezanın 3 boyutu var. Siyasal etik boyutu, hukuk boyutu ve siyaset boyutu. Siyasal etik olarak kullanılan o cümleleri, atılan o tweetleri size okuyamam ama çıktı olarak verebilirim. Bu cümleleri kullanan birisinin hakaretten dolayı yargılanmasına kimsenin karşı çıktığını düşünmüyorum. Kişisel hakaret var, devlete hakaret var, devlet yetkililerine hakaret var. Bir de şu var. Duyduğuma göre Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40’ın üzerinde dava açmış. Kendisi için yazılanlar, kendisinin yaptığı hakaretler kadar bile değil. O kadar ağırını görmedim. Ceza davaları da tazminat davaları da var. O vatandaşlarımız siyasetçi değil. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız. Bir değil, iki değil 40’ın üzerinde bu şekilde dava açmış.” ifadelerinde bulundu.

Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili, "Bu dosyanın içini ne ben bilirim ne de CHP bilir. Karar yayınlanır yayınlanmaz hemen Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar" dedi.

Canan Kaftancıoğlu 'suça teşvikten' hakim karşısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapsi istemiyle hakim karşısına çıktı.