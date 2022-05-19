Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sırasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi" değerlendirmesinde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de Çavuşoğlu, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı" dedi.

"F-16 KONUSUNDAKİ GELİŞMELER OLUMLU"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında da özetle şunları kaydetti:

Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında çok pozitif bir görüşme yaptık. Liderler düzeyinde de görüşmeler olabilir. ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz.

ABD ile Türkiye arasında F16 satışı konusundaki görüşmeler olumlu seyrediyor, çalışmalar devam edecek. F-16'lar için Kongre'de olumlu görüşler var.

Bize göre tamamen siyasi motifli olan Halkbank davasını gündeme getirdik. ABD'nin Suriye'nin doğusunda YPG ve PKK'ya verdiği destekten duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik.

NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin, Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine desteği kabul edilemez.

Bakan Çavuşoğlu çok net konuştu: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda endişelerimiz var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştireceği görüşme öncesi yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda açıklama yaptı. Çavuşoğlu, bu ülkelerin terör örgütlerine destek verdiklerini söyleyerek, aynı zamanda savunma alanında ihracat yasakları ve kısıtlamaları var.