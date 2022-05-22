Adana'daki AK Parti Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencileri taşıyan yolcu otobüsü sabah saatlerinde Niğde'de şarampole yuvarlanarak devrildi. Feci kazada önce 2 kişi hayatını kaybetti 42 kişi ise yaralandı. Hataeyey kaldırılan yararlılardan biri daha hayatını kaybedince ölü sayısı 3'e yükseldi.
Feci kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum.
Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum."
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 3’nün hayatını kaybetti, 4’ü ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ P arti lideri Meral Akşener'in Sultan Abdulhamit ile ilgili skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Erdoğan Adana’da gençlere seslendi: Küresel güçlere peşkeş çekilecek evladımız yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana’da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu’nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti.