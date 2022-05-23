Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.
EREN ABLUKA-5 operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi
23.05.2022 - 08:10 | Son Güncelleme: 23.05.2022 - 08:11
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.
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