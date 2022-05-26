Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
KABUL BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan'da soğuk duş! 'Gergin bir yaz yaşanabilir' Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16 verilmesin" çağrısına, çok sert tepki veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." çıkışının gelmesi, Atina'da adeta bomba etkisi oluşturdu. Öyle ki; Yunan basınındaki haberlerde 'Bundan sonra ne olacak endişesi' görülürken, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiası gündeme oturdu.