Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Ardından bir açıklama daha yapan yetkililer, Pençe-Kilit bölgesinde ise 5 teröristin daha öldürüldüğünü kaydetti.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.