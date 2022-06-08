Türkiye Gazetesi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul ile avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Gürsul, hakkındaki tespit tutanağının hatalı olduğunu öne sürerek, "Yaklaşık 5 yıldır söylüyorum, 2015'te sıfır olarak satın aldığım telefonda '2014'te ByLock kullanılmıştır.' diyor tespit tutanağı. Faturayı dava dosyasına sunmuştum. Bilirkişinin adil şekilde rapor yazdığına dair inancım yok. Birinci ve ikinci rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesini ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Gürsul, Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı olduğu için kendisi hakkında 28 bin kez ByLock'a girdiğine dair haberler yapıldığını söyledi. Fatih Gürsul'un avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarında, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Son sözü sorulan Gürsul, "Dava, siyasi bir davadır. Önceki yargılamadaki gerekçeli kararda, CHP Genel Başkanının başdanışmanı olmam, artırım sebebi olarak belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Gürsul'u, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, takdiri indirim uyguladığı cezayı 6 yıl 3 aya düşürdü.

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