Türkiye Gazetesi

Hatay Valiliği'nden "Antakya'da günde 200 kişi Türk vatandaşlığına geçiriliyor" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yanıt geldi. İddiaların yalan olduğunu belirten Valilik ayrıca "Toplumsal yapımızı tahrip etmeyi amaçlayan böyle bir anlayışa, Gazi Meclis'imizin çatısı altında izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİN VE NEFRETİ KÖRÜKLÜYOR"

Hatay Valiliği, kentte yabancı uyruklulara vatandaşlık verilmesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yabancı düşmanlığına dayalı, kışkırtıcı, kin ve nefreti körükleyen bir anlayışla uzun zamandır karşı karşıyayız. Bu anlayış, her gün bir başka yalanı ortaya atan, gerçekler gün yüzüne çıktığı zaman özür dilemeyi bırakın yalanlarını arttırarak devam ettiren bir anlayış.

"BU ANLAYIŞA İZİN VERİLMEMELİ"

Bu yalan serisine, Antakya'da günlük 200 kişinin vatandaş yapıldığı yönünde yeni biri daha eklendi. Toplumsal yapımızı tahrip etmeyi amaçlayan böyle bir anlayışa, Gazi Meclis'imizin çatısı altında izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz."

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