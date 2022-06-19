Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’da, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova’da resmi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Bakanlar daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Schwarz'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi ve toplantı öncesi “Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı” imzalaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında, “Kosova ile Sivil Havacılık Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile turizm gelişecek” dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya gelmesinin ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında Sivil Havacılık Anlaşması imzalamıştı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan skandal görüntülere sert tepki: PKK İsveç'i rehin almış Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te binalara teröristbaşı Öcalan'ın fotoğraflarının yansıtılmasına tepki göstererek, "PKK, İsveç'i adeta rehin almış durumda" dedi.

3'lü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması Norveç'li mevkidaşı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin, "Bu iki ülkenin bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. Nasıl bir tavır alacaklarına bakacağız." dedi. Karadeniz'de bir tahıl koridoru oluşturulması planına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Görüşmeleri Birleşmiş Milletler çatısı altında yapmamızda fayda var. Rusya ve Ukrayna'ya da bunları söyledik. Tüm dünyanın yararına bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz. "dedi.