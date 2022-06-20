Türkiye Gazetesi

Son günlerde yurt genelinde etkili olan yağışlar her ne kadar bazı ilçelerde olumsuzluklara neden olsa da genel itibarı ile yağışlar hem sıcaktan etkilenen toprağı hem de çiftçinin yüzünü güldürmüştü. Yağışların olumlu anlamda etkilediği yerlerden biri de İstanbul ve barajları oldu. Yağışlar iki sene önce doluluk oranı yüzde 64 olan baraj seviyesini yüzde 76'ya çıkardı. Öte yandan yetkililer ise yağışlar sayesinde bu yaz aylarında su sıkıntısının yaşanmayacağını söylüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, yaz aylarına girilen bugünlerde yağışlı geçen 2022 kışı, kentte bu yaz su sorunu yaşanmayacağını gösteriyor. Yüzde 90'lar seviyesine kadar yükselen İstanbul'daki barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76,26 ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 74,97, iki yıl önce ise yüzde 64,97 olmuştu.

'BARAJLARDAKİ SU REZERVİ UMUTLA BAKMAMIZI SAĞLIYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da bu yaz su sorununun yaşanmayacağı söyledi. Başa, İstanbul’da 365 gün, 24 saat içilebilir ve kesintisiz su sağladıklarını belirterek, "Nüfusumuz birçok ülkeden fazla ve hizmet alanı çok geniş. Yaklaşık 23 bin kilometrelik bir içme suyu hattının işletmesini sağlıyoruz. Sıcak yaz aylarına girilen bugünlerde barajlardaki su rezervimiz geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 2022 yılının ilk aylarında gelen yağışlar barajlarımızdaki suyu maksimum seviyelere çıkarttı. Bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

REKOR SU TÜKETİMİ 29 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİ

Başa, İstanbul'da su tüketiminde yeni bir rekor kırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'da günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Bu rakam yaz aylarında doğal olarak artıyor. Ancak henüz yaz tam olarak başlamadan, 29 Mayıs'ta rekor su tüketimi gerçekleşti. Bir günde 3 milyon 423 bin 970 metreküp su kullanıldı. Ancak kimse endişe etmesin, İstanbul'da bugünün ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şehrin geleceğini de planlıyoruz. İstanbul’da su, kesintisiz ve içilebilir olmaya devam edecek. İstanbul'un suyunu korumak ve yeni su kaynakları oluşturabilmek adına sürekli çalışıyoruz.

Bizim çalışmalarımızın yanı sıra İstanbullulara da büyük görevler düşüyor. İstanbullular iklim değişikliğini ve buna bağlı yaşanan kuraklığı dikkate almak zorunda. Su sıkıntımız olmamasına rağmen var olan su rezervini mutlaka tasarruflu kullanmalıyız. Basit tasarruf tedbirleriyle suyumuzu muhafaza edebiliriz."

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ayrıca verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

"Kazandere Barajı yüzde 98,1, Pabuçdere Barajı 95,24, İstrancalar Barajı 94,25, Büyükçekmece Barajı 85,61, Darlık Barajı 85,28, Elmalı Barajı 77,35, Terkos Barajı73,17, Ömerli Barajı 69,53, Sazlıdere Barajı 62,75, Alibey Barajı 56,01."

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