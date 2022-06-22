Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs’ta görev yapan Bartın’ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya askeri araç kazasında şehit oldu. Şehidimiz Özkaya’nın eşinin hamile olduğu öğrenilirken şehadet haberi aileyi yıktı. Bartın’da acılı aileye verilen haber sonrasında şehidimizin 95 yaşındaki babaannesi Fatma Özkaya hayatını kaybetti.

ÖNCE EVLADINI SONRA ANNESİNİ KAYBETTİ

İlk önce evlat daha sonra ise anne acısı ile sarsılan şehidimizin babası 62 yaşındaki Mehmet Özkaya daha fazla acıyı kaldıramadı ve kalp krizi geçirdi. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI

Şehidimizin cenazesi, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

“SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK”

Mesajında, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Özkaya'nın fotoğrafına da yer verildi.