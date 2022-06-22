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MİT Gara'da 5 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT Gara'da 5 teröristi etkisiz hale getirdi
22.06.2022 - 14:08 |
Son Güncelleme:
22.06.2022 - 14:09
Türkiye Gazetesi
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT Gara'da 5 teröristi etkisiz hale getirdi
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
MİT,PKK,
876237
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/876237.aspx
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