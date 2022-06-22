Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında gelinen mevcut durumla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek bir siyasi parti genel başkanının Meclis grup toplantısında yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi:

"İNSANLARIN EMEĞİNE SAYGISIZLIK"

"Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu kadar önemli hazırlıklar yapmış, kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş bir Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu bakanlığın atmış olduğu adımları önemsizleştirmek, değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan, sığmayan hadiseler. Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını söylüyor olması gerçekten üzüntü vericidir. 20 uçak ve 55 helikopterimizin olduğunu defalarca açıkladık. Bu, orman yangınlarıyla mücadele eden insanların emeğine de saygısızlık, ülkeye de haksızlık."

Bakan Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınıyla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Koca, açıklamasında “Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı” dedi.

Marmaris'teki orman yangında son durum! Ters rüzgar yangını büyütüyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Sabah saatlerinden itibaren yangını havadan söndürme çalışmaları başladı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan yangının rüzgarın yönünü ters çevirmesiyle birlikte daha fazla alevlenmeye başladı. Mücadele sürerken bölgedeki 20 konut eşyalarıyla beraber tahliye edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Marmaris yangını açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki yangına ilişkin provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak "Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.