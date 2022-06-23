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Polise yumruk atan vekil hakkında yeni gelişme
23.06.2022 - 19:21 | Son Güncelleme: 23.06.2022 - 19:23
Türkiye Gazetesi
DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüşecek komisyon belirlendi. 4 Temmuz'a kadar yazılı savunma için süre tanınan Aydeniz’in en geç 5 Temmuz'da sözlü savunma vermesi gerekecek
Etiketler : saliye aydeniz,pkk,dbp,
876786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/876786.aspx
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