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Adalet Bakanı Bozdağ: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı yasaldır
Adalet Bakanı Bozdağ: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı yasaldır
23.06.2022 - 20:45 |
Son Güncelleme:
23.06.2022 - 20:53
Türkiye Gazetesi
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Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
erdoğan,haberler,
876813
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/876813.aspx
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