Türkiye Gazetesi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin ''Demokrasi bireysel özgürlük temelinde NATO demokratik haklara önem vermekte. Ancak Türkiye pek çok listede en fazla gazeteciyi gözaltına alan ülke konumunda. Bu konuda görüşleriniz nedir?'' sorusuna cevap verdi.

'BİZ BUNLARI YUTMAYIZ'

Başkan Erdoğan cevabında ''Bunlar öncelikle Türkiye'de 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP önünde bekliyor. Bu anneler çocuklarını bekliyor. Önce Freedom House buraları ziyaret etsin. Bu evlatları kaçıran PKK'lılar, YPG'liler bunu özgürlük adına mı yapıyor? Özgürlük tanımını iyi bileceğiz.Sizin özgürlük tanımınız benim özgürlük alanıma kadardır. Bugün Kandil'de 15 yaşındaki kız çocuklarına boyları kadar silah veriliyor. Bunlara bakalım önce. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra hukuk noktasında herhangi bir cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra gazeteci, kalamşör, fikir. Bunlardan cezaevinde olan yok. Bunların hepsi dezenformasyon. Biz bunları yutmayız'' ifadelerini kullandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yaptı.