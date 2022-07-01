Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıkları şu şekilde:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

"Bu bir davet sürecidir. teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. Avrupa yıllardır bu işi PKK ile geçiştirdi. Ama biz bunu kabul etmedik. FETÖ, PYD ve YPG'yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir."

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