Türkiye Gazetesi

İstanbul'da toplu taşımada yaşanan aksaklık ve kazalar bir yenisi daha eklendi. Haliç köprüsü üzerindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın panik havası yaşattı. Yanan metrobüsün içinde kalan yolcular hızla tahliye edildi. Beyoğlu Haliç Köprüsü’nde 09.30 sularında Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde bulunan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü kapıları açıp yolcuları son anda indirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın metrobüsün motor kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiği metrobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken Haliç köprüsü üzerinden çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüs, çekici yardımıyla çekilirken oluşan trafik dron ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Metrobüsün yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı Son ili yıldır ormanları yok eden yangınlarla ilgili AFAD'dan kritik uyarı geldi.AFAD, bazı illerde hafta sonu beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riski artacağından, piknik veya tarla temizliği sebepleriyle ateş yakılmaması konusunda uyarı yaptı.