Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik 5 Temmuz 2022 Salı günü eş zamanlı 'Nefes' kod isimli operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda 208 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

208 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda ise; 57 milyon 632 bin 160 adet boş makaron, 2 milyon 118 bin 577 adet doldurulmuş makaron, 3 bin 500 kg kaçak tütün mamulü, 62 bin 485 paket kaçak sigara, bin 231 adet kaçak puro/sigarillo, 600 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 3 bin 999 adet sahte bandrol, 28 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirilmiştir” denildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Haziran'da 16 terör eylemi engellendi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride toplamda 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 16 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.