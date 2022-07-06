Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.
Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.
DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ
Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ NETLEŞTİ
Doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldüren şahsın Tıbbi Sekreter olduğu ortaya çıktı. Şahsın 39 yaşında Hacı Mahmut Akçay olduğu öğrenildi.