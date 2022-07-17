Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında 28 Şubat'ın FETÖ'yü besleyen ana damar olduğunu düşündüğünü dile getirerek, vatandaşların 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin ne olduğunu çok net gördüğünü söyledi. Türkiye'nin coğrafi anlamda bir ateş çemberi içerisinde olduğunu belirten Kurtulmuş, bu coğrafyada ayakları üstünde duran ve emperyalistlerin oyunlarını bozabilecek güç ve kabiliyette tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Bu nedenle FETÖ'cülerin Türkiye'nin, güçlü, büyük bir ülke olmasını engellemek isteyen güçlerin oyuncağı olduğunu aktaran Numan Kurtulmuş, her darbeden sonra Türkiye'nin büyük bir kayıp yaşadığını, bu nedenle uyanık olunması gerektiğini kaydetti. AK Partili Kurtulmuş, FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: Bu anlamda bir samimiyet şarttır. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yerine getirmesi lazım. Bu konuda bütün görüşlerimizi net bir şekilde ortaya koyuyoruz, karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Özellikle genç kardeşlerime şunu söylemek isterim; unutmayacağız ve unutturmayacağız. Darbecilere, demokrasi karşıtı güçlere karşı yekvücut olun. Eğer darbecilerden birisine ya da ikisine karşı müsamaha içerisinde olursanız o darbe tekrarlanır. Güç, karar, yetki sadece ve sadece millettedir. Demokrasiyi, göz bebeğimiz gibi koruyacağız. Genç nesillerden de ümitliyiz. Türkiye, yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde istikrarla, güvenle yoluna devam edecek.

28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanığa 20 yıla kadar hapis istemi Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

28 Şubat’ın seçilmesi tesadüf değil Muhalefet liderleri, parlamenter sistemi vadedecekleri mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu. AK Parti’den “Özledikleri Türkiye, 28 Şubat Türkiye'sidir” tepkisi geldi. Mahir Ünal “Söyleyecekleri söz yok” dedi. Akbaşoğlu “Sizi sıraya dizen kim” diye sordu.