Türkiye Gazetesi

Bayram tatillerini memlketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler tatil balamadan önceki gün yollara dökülüyor. Birçok vatandaşın aynı günlerde yola çıkmasıyla yer yer trafik durma noktasına geliyor. Bu yoğunluğun yanında bir de trafik kazaları kaçınılmaz oluyor. Aynı şekilde bayram tatili dönüşünde de birçok kaza meydana geliyor ve çok sayıda kişi bu kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ancak bu sene bayram tatillerinde yaşanan kazalarda ölümler azaldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

ÖLÜMLÜ KAZA YÜZDE 55, CAN KAYBI YÜZDE 52 AZALDI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti. Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı" bilgisini verdi.

Soylu, "Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.

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