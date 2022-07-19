Türkiye Gazetesi

Yakalama kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimatlara istinaden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de bulunduğu 2’si hükümlü, 11’i şüpheli toplam 13 kişi hakkında, 19.07.2022 tarihinde yakalanmalarına yönelik arama kararı verilmiş olup şahısların tamamı, istihbarat birimlerince tespit edilen saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hükümlü şahısların ceza infaz kurumuna sevkleri sağlanmış, şüphelilerin ise soruşturma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir” denildi.

FETÖ'ye Ankara merkezli peş peşe operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi