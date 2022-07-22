Türkiye Gazetesi

Krizde şimdi imza aşamasına gelindi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni gerçekleşti. İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde atılacak. Törene, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

İmza öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu:

Küresel gıda krizinin çözümünün Ukrayna’nın ve Rusya’ın gıda ve gübre ürünlerine ulaşılmasından geçtiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Bu anlaşma küresel gıda arzındaki açığı kapatacak.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma dünya için imzalanıyor.

Guterres'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu:

Bu girişime vesile olmanın mutluluğu içindeyiz. Gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı olacağız. Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Gemi trafiği ile dünyaya nefes borusu açmış olacağız.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞA ENGEL OLACAK

Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabalarının sonuç vermesiyle imzalanan anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesi bir yana, dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olması bekleniyor.

TAHIL KORİDORU PLANI NASIL İŞLEYECEK?

Bugün imzalanması beklenen Tahıl Koridoru Anlaşmasına göre, tahıl ve gıda dolu gemiler, kılavuz gemiler vasıtasıyla mayınsız alandan Karadeniz'e varacak ve daha önceden söylenen güzergahlardan dünya ticaretine kazandırılacak.

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