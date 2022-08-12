Türkiye Gazetesi

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçemizin kaymakamının görev yerleri değiştirildi. İstanbul’da 12, Ankara’da 4, İzmir’de ise 10 kaymakamın görev yerleri değiştirilirken, kayyumluk görevi de icra eden kaymakamlardan 12’si farklı görevlere atanırken, yerlerine yeni kaymakamların atamaları gerçekleştirildi. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddelerince yapıldığı belirtildi.

Kararname sonrası İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile atanmışlardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirilmiştir. Kararname sonrası boş kalan ilçelerimize kaymakam vekili görevlendirilmiş olup 922 ilçemizin tamamına kaymakam verilmesi sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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