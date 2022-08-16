Türkiye Gazetesi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yapılan yargılama sonucu 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı kesinleşen M.D'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'ndeki bir bağ evine baskın düzenleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. M.D'nin daha önce bir ilde vali yardımcılığı yaptığı, Ankara'daki bir ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu saklandığı evde yakalandı Adana FETÖ’nün Hava Kuvvetleri sorumlusu Ferhat Özhan yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken yakalandı. Yapılan operasyonda 8 bin 500 euro, bin 500 dolar, 600 TL ile 84 gram altın ele geçirildi.