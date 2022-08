Türkiye Gazetesi

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli Munzur Dağları’nda İHA'larla havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Munzur’un benzersiz doğa güzelliği içerisinde otlayan koyunların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

"BU TOPRAKLARDA ARTIK HER MEVSİM BAHAR"

Munzur topraklarında her mevsim huzurun olduğunu belirten Bakan Soylu paylaşımında, “İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor” ifadelerine yer verdi.

