Türkiye Gazetesi

Türkiye cumartesi günü peş peşe gelen kaza haberleriyle güne uyandı. Önce Gaziantep’te yaşanan yolcu otobüsü felaketi sonra da Mardin’de yaşanan tır faciası 35 cana mal oldu. Akıllarda şüphe bırakan kazalar ardından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde 2 tırın karıştığı kazaya ilişkin tutuklanan tır şoförlerinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan tır şoförlerinin Diyarbakır'daki tedavileri sürüyor.

“BİRDEN FRENİM TUTMAMAYA BAŞLADI”

İlk kazaya karışan tırın şoförü U.G, savcılık ifadesinde, Mazıdağı ilçesinden Derik'e doğru yola çıktığını belirterek, "Fazla tonajım yoktu. Aracın bakımlarını yaptırıyorum. Bir ay önce de yaptırmıştım. Yokuş aşağı inerken birden frenim tutmamaya başladı. Vites düşürdüm, aracım hızlandı. Araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Aracım devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

“OLAYDA KASTIM YOKTU”

İlk kazaya müdahale eden kalabalığın arasına tırla giren şoför Y.Ş. ise ifadesinde şunları söyledi: "Derik ilçesinde yokuş aşağı giderken frenim tutmuyordu. Fazla yüküm yoktu. Gözümü hastanede açtım, sonrasını hatırlamıyorum. Olayda kastım yoktu. Pişmanım."

MARDİN’DE FECİ KAZA

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde önceki gün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü dün tutuklanmıştı.

Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı? Gaziantep ve Mardin’de bir kaç saat ara ile yaşanan iki kazaya ilişkin soru işaretleri olaya dair şüpheleri artırdı.